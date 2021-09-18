مصدر أمني: تحقيقات موسعة في بيان بتفجير مبنى مجمع محاكم المنيا

المحامين: البيان هدفه تأجيل محاكمات قضايا الإرهاب وهو إرهاب وتعطيل للمواطنين.. وإخلاء المبنى ضرورة أمنية

قال مصدر أمني بمديرية أمن المنيا، إنه حتى الآن لم يتم العثور على أية متفجرات داخل مبنى مجمع محاكم المنيا، مضيفا أنه جاري تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة في المبنى لمعرفة من لصق المنشورات التي تهدد بتفجير المبنى، وإثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين، وتم فتح تحقيق موسع.

ومن جهته، رجح علي الكسار عضو مجلس نقابة المحامين بالمنيا، أن يكون قد تم تعليق المنشور في ساعة مبكرة من صباح اليوم أو مع نهاية يوم عمل الخميس الماضي، مضيفا أنه من المرجح أن يكون الهدف من تعليق المنشور هو تعطيل سير الجلسات، خاصة مع عقد جلسة الأسبوع الحالي تخص قضايا إرهاب، سبقها جلسة الأسبوع الماضي، بما قد يدفع المنتفعين إلى محاولة تأجيل الجلسة أو التأثير على قرار المحكمة.

وأكد سمير معوض عضو النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، أنه كان داخل مجمع المحاكم، وتم إخلاء المبنى من المواطنين، بعد وجود منشور معلق على جميع حوائط مجمع المحاكم بالمنيا، يهدد بتفجير المبنى من أشخاص مجهولين، كما تم إخلاء ميدان المحكمة من السيارات وفرض كردون أمنى حول المنطقة لتأمينها بالكامل، وتمشط فرقة المفرقعات المجمع للتأكد من صحة البيان.

وقال مجدي رسلان، محامي: "إذا كان الأمر مجرد تهديد غير جدي لسبب أو لآخر فإنه نوع من أنواع الإرهاب وتعطيل مصالح المواطنين وترويع الأمنين وإذا كان الأمر تهديدا حقيقيا فإنه إرهاب للقتل وسفك الدماء، وفي الحالتين إرهاب".

وتابع: "الأمن يتعامل مع الأمر بجدية متناهية لأن مثل تلك الأمور لا مجال فيها للاستهتار أو الهزل، وتبقى الحكاية معروفة أن الأفكار لا تموت حتى لو مات أو سجن أصحابها طالما هي عقيدتهم، ولن نستبق الأحداث وحتما سيتكشف الأمر قريبا، وإغلاق المجمع تدبير احترازي أمني للصالح العام والوقوف على الحقائق".

ونص المنشور المعلق فى المحكمة بعنوان "تنويه هام"، على: "نحن ننوه على المواطنين الأبرياء إخلاء أماكنهم في مجمع محاكم المنيا وذلك من الساعة 10 صباحا بجميع أدوار مجمع محاكم المنيا، وذلك لأنه سوف نقوم بعدة تفجيرات شديدة فى أماكن متفرقة بمجمع محاكم المنيا بعدة طوابق لا يستطيع أحد أن يعلم مكانها".

وتابع البيان: "هذا وقد سبق وأن أنذرنا حتى لا نتحمل ذنب لأي دم بريء وحتى لا يتهمنا الناس بأننا لم نحذر وكل نفس مسئولة عن نفسها".

وشهدت منطقة مجمع محاكم المنيا، إجراءات أمنية مشددة، عقب العثور على بيان مجهول وُجد معلقا، بوقوع أحداث إرهابية بمبنى المجمع، والذي يضم نيابات المنيا وقاعات المحاكم، ومقرين لنقابة المحامين.

وتعاملت أجهزة الأمن، بشكل فوري مع البيان، وانتقلت إلى المجمع وفريق المفرقعات وفريق الدفاع المدني؛ للتأكد من صحة التهديد، وتم إخلاء المبنى من الموظفين والمحاميين، وجميع من فيه، وتم عمل كردون أمني حول المبنى من جميع الجهات، وتمشيطه، وتم إخلاءه بالكامل، ويقوم رجال المفرقعات بالتعامل مع التهديد بأنه حقيقة، خاصة وأن الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المبنى بصفة مستمرة.