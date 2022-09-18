وزير الصحة: مصر رقم واحد في عدد الولادات القيصرية عالميا بلا منازع

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الولادة الطبيعية تؤدي إلى اكتمال نمو الجنين بصورة طبيعية، منوهًا إلى أن الطفل يعاني من نقص في النمو، ويحتاج الوضع في حضّانات، في حالة الولادة القيصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «لا مستشفى في أي بقعة داخل مصر بها حضّانة فاضية، ومش هنلاقي لو معدلات الولادة القيصرية 80%».

ولفت إلى أن الوزارة وضعت ضوابط استرشادية عالمية في المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات القيصرية، وستحاسب الطبيب وإدارة المستشفى غير الملتزمة بتلك الضوابط، مؤكدًا أن القانون يسمح للوزارة بمتابعة الوضع في مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتحكم في 60% من عمليات الولادة.

ونوه وزير الصحة، إلى أن مسؤولية زيادة نسبة الولادة القيصرية تقع على عاتق الأسر والأطباء، معقبًا: «أصبحت عملية سائدة في المجتمع المصري، وعُرف إن البنت تولد قيصري حتى في المستشفيات الحكومية المجانية، والأمر لم يعد مقتصرًا على الناحية المالية».

وذكر أن الوزارة قررت مساواة حوافز الولادة الطبيعية بحوافز الولادة القيصرية، إضافة إلى إتاحة تدريب وحوافز لزيادة نسب الولادة الطبيعية في المستشفيات، وتوفير أدوات للكشف والاطمئنان على الجنين قبل الولادة.

وتابع: «القضية قد تبدو بسيطة لكن يترتب عليها استثمارات ضخمة وأمراض وفقًا للدراسات العلمية، الولادة القيصرية تمثل خطورة على الأم والجنين، وتؤدي على عدم اكتمال لأعضاء الجنين عند ميلاده قبل موعده، رغبة المريض تحترم، لكن مصر أصبحت رقم واحد في عدد الولادات القيصرية بلا منازع».