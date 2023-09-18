روبرتسون: من غير العدل تقييم صلاح بالأهداف المسجلة فقط

يرى الاسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح، زميله في الفريق، لا يحصل على التقييم الذي يستحقه، مشيدًا بمساهمته الكبيرة في الفوز على وولفرهامبتون.

صلاح صنع هدفين وشارك في الثالث، خلال انتصار الريدز على الوولفز بنتيجة 3-1 السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبرتسون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لا أسجل العديد من الأهداف، لذا من الجيد دائمًا هز الشباك».

وأضاف: «كنا ندافع، لأننا نعلم جيدًا أن وولفرهامبتون يملك سرعات كبيرة للغاية في الارتداد، وكان يجب أن نكون في حالة تأهب».

وأوضح: «كنت أعلم أن بإمكان صلاح أن يرسل لي مثل هذه التمريرة، لذا وصلت قريبًا من منطقة الجزاء، ومررت الكرة له وأعادها لي.. ولحسن حظي سددتها وسجلت هدفًا».

وتابع: «سعيد للغاية بهذا الهدف، لأنه كان حاسمًا في استمرارنا في المنافسة على القمة لجولة أخرى».

كما انتقل روبرتسون للحديث عن صلاح وبقاءه مع الريدز رغم تلقيه عرضًا سعوديًا ضخمًا، حيث قال: «أعتقد أن رد فعله كان رائعًا على أرض الملعب.. كانت هناك الكثير من الشائعات حول مستقبله مع ليفربول، لكن انتهى كل شيء».

وأتم: «من غير العادل ألا يتم تقدير صلاح، إلا في حال تسجيل الأهداف فقط، لأنه صنع هدفين أمام وولفرهامبتون، وأكثر من فرصة أخرى، وكان رائعًا للغاية».