قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مشهد تشييع ووداع جثمان الفنان الراحل أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير الإثنين؛ كان مهيبا، قائلا: «لم أر مثل هذا المشهد من قبل، أنا مكنتش مصدق الطريق بالكامل مقفول مع الأخذ بالاعتبار أن المقابر بعيدة في طريق العين السخنة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن الفنان الراحل شخصية استثنائية متفانية بخدمة ومساعدة الآخرين، كما أنه لم يكن يوم أبدا طرفا في مشكلة طوال مسيرته الفنية ويتمتع بحب الجميع.

وأشار الفنان أشرف زكي إلى مشاركته زميله الرحل في آخر أعماله، متابعا: «أثناء المسلسل وفي مشهد بينا قال لي (تعال نراجع مع بعض) وسمعت منه أكثر من ملحوظة عجبوني جدا وقتها، أشرف فنان شاطر وشخصية نادرة وجدع آوي لما تتطلبه وتقصده في طلب تلاقيه جاهز».

ولفت إلى تلقي عائلة الفنان الراحل أشرف مصيلحي والأسرة الفنية واجب العزاء الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوي.

ورحل مصيلحي عن عالمنا الأحد عن عمر يناهز 49 عاما بعد صراع مع المرض؛ نتيجة إصابته بالتهاب في الدم خلال سنواته الأخيرة ومواجهته صعوبات في الحركة وتناول الطعام.

وقدم الفنان الراحل أكثر من 70 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح؛ أشهرها مسلسلات الصياد وعوالم خفية والباطنية وكلبش، وفي السينما جواز بقرار جمهوري وخالتي فرنسا، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.