سلة الزمالك يهزم مصر للتأمين وديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره مصر للتأمين بنتيجة 58-49 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما علي صالة حسن حلمي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

16/7

29/21

42/31

58/49

وشهدت المباراة مشاركة الرباعي المنضم حديثا للفريق أحمد إسماعيل وعلي عمر وياسين ياسر ومعاذ أيمن.

من المقرر أن يواجه الفريق نظيره الجزيرة وديا بعد غدا الأربعاء علي صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

حرص علي حضور المباراة أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي من أحمد مرعى مديرا فنيا، ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.