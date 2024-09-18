حزب الاتحاد ينظم ندوة لمناقشة تحديات قانون الإجراءات الجنائية اليوم

ينظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، مساء اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة التحديات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه الحزب، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا تهم المواطن.

تستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والدكتور جمال أبو ضيف، المحامي والمحكم الدولي، بالإضافة إلى النائب أحمد مقلد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال رئيس حزب الاتحاد إن المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي في إطار الحوار المجتمعي الدائر حاليًا بشأن مشروع القانون.

وأكد رئيس الحزب أن الهدف من هذه المناقشات هو عرض جميع وجهات النظر وطرحها على الرأي العام بشفافية، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحقق تطلعات الشارع ويتماشى مع المرحلة الحالية.