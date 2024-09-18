البيجر التايوانية تنفي مسئوليتها عن تفجيرات لبنان: صنعتها شركة مجرية

هزت الانفجارات المتتالية والمتزامنة لأجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة، المعروفة باسم "البيجر"، والتي يستخدمها حزب الله اللبناني، عدة مناطق في لبنان، حيث خلفت نحو 9 وفيات و3 آلاف مصاب، مما أثار جدلاً كبيرًا في لبنان والعالم.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية، فقد قُتل 9 أشخاص وأصيب الـ3 آلاف عندما انفجرت أجهزة البيجر التي يستخدمها أعضاء حزب الله اللبناني في وقت واحد في أنحاء لبنان.

وأكد مصدر أمني لبناني أن وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" زرعت متفجرات داخل هذه الأجهزة اللاسلكية.

وأظهرت صور لأجهزة البيجر المدمرة، التي حللتها وكالة "رويترز"، شكلاً وملصقات على ظهر الأجهزة تتوافق مع تلك التي تصنعها شركة "جولد أبولو" التايوانية.

المنتج ليس لنا

وفي حين أشارت أصابع الاتهام إلى اشتراك جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وشركة تصنيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر" في عملية التفجيرات، كشفت الشركة التايوانية عن مفاجأة بعدم ضلوعها في تصنيع الأجهزة المتفجرة.

لكن مؤسس ورئيس شركة "جولد أبولو" التايوانية، هسو تشينج كوانج، قال للصحفيين في مكتب الشركة بمدينة تايبيه الجديدة شمال تايوان: "المنتج لم يكن ملكنا، كان الأمر فقط أنه يحمل علامتنا التجارية".

الطراز من صنع شركة مجرية

وقالت شركة "جولد أبولو" التايوانية المتخصصة في صناعة أجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر" إن طراز أجهزة "البيجر" المستخدمة في التفجيرات في لبنان صنعته شركة "بي أي سي كونسلتينج"، التي تتخذ من العاصمة المجرية بودابست مقرًا لها.

وأضافت الشركة أنها منحت "بي أي سي كونسلتينج" ترخيصًا لاستخدام علامتها التجارية فقط، ولم تشارك في إنتاج الأجهزة اللاسلكية المنفجرة، ولم تسهم في تصميم أو تصنيع المنتج.

ونفى هسو تشينج كوانج، خلال حديثه لوسائل الإعلام، أن تكون شركته قد شاركت في تصنيع أجهزة البيجر التي تسببت في الحادثة المأساوية بلبنان.

الشركة التايوانية تنفي مسئوليتها

وأوضحت الشركة التايوانية في بيانها أن طراز البيجر AR-924 تم إنتاجه وبيعه بواسطة شركة "بي أي سي كونسلتينج" المجرية.

وأشار البيان إلى أن شركة "جولد أبولو" قد فوضت "بي أي سي كونسلتينج" باستخدام علامتها التجارية لبيع المنتجات في مناطق محددة، بينما يتم تصميم وتصنيع المنتجات بالكامل من قبل الشركة المجرية.

تحويلات غريبة من الشرق الأوسط

وأكد هسو تشينج كوانج، في وقت سابق، أن هناك مشاكل في التحويلات المالية من الشركة المجرية، موضحًا أن المدفوعات الأخيرة جاءت من الشرق الأوسط، وقال: "هذا التحويل كان غريبًا جدًا".

وأضاف هسو أنه لا يعلم كيف تم تصنيع أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" لتنفجر، مشيرًا إلى أن شركته ضحية لهذا الحادث وتخطط لمقاضاة المرخص له. وقال: "قد لا نكون شركة كبيرة، لكننا شركة مسؤولة، وهذا محرج للغاية".

الشرطة التايوانية تتحرك

وخلال اجتماع هسو مع الصحفيين، وصل مسؤولون من الشرطة التايوانية إلى شركة "جولد أبولو"، كما زارها مسئولون من وزارة الاقتصاد التايوانية.

وأفادت وزارة الاقتصاد التايوانية في بيان أنه لا يوجد سجل لصادرات أجهزة الاتصال اللاسلكي المباشرة من تايوان إلى لبنان.

يُذكر أن حزب الله اللبناني يستخدم أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة، المعروفة باسم "البيجر"، اعتقادًا منهم أنها تمكنهم من التهرب من التجسس الإسرائيلي على مواقعهم، حسبما ذكرت مصادر لوكالة "رويترز".