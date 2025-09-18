سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان محي الخزرجي من مهامه، وتكليف عامر شاكر الجنابي خلفا له.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب السوداني، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان: "قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إعفاء رئيس ديوان الوقف السني السيد مشعان محي الخزرجي من مهامه".

وأشار إلى ذلك القرار جاء "بناء على كتاب من المجمع الفقهي العراقي (هيئة دينية مرجعية للمكون السني)، الذي رشح بدوره ثلاثة أسماء بديلة لتولي المنصب، وفقا لما نصت عليه المادة 4/ثانيا من قانون الوقف السني رقم 56 لسنة 2012".

وكلّف السوداني، عامر شاكر الجنابي لتولي منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة لمدة ستة أشهر، وفق المصدر ذاته.

وبين أن رئيس الوزراء العراقي، وجه الرئيس الجديد للديوان بـ"العمل على تعزيز الخطاب المعتدل، ونبذ التطرف، وإبعاد هذه المؤسسة الدينية المهمة عن أي استثمار سياسي أو انتخابي، وبما يعزز مكانتها ودورها في المجتمع".

ولم يوضح بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي الأسباب المباشرة لقرار الإعفاء.