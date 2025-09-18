بايرن ميونخ يهزم تشيلسي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

وأكرم بايرن وفادة ضيفه، ليفوز بثلاثية، ويضع بطل كأس العالم للأندية في وضع حرج ببداية مشواره الأوروبي، فيما حصد فريق المدرب فينسنت كومباني أول 3 نقاط في رحلة مطاردة اللقب الأوروبي السابع.

سجل أهداف بايرن، تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 20، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63، بينما كان كول بالمر قد سجل الهدف الوحيد لتشيلسي عند الدقيقة 29