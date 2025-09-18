جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي

أجرت اللجنة العليا للتفتيش برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، جولة موسعة داخل مطار شرم الشيخ الدولي.

وكان في استقبال اللجنة الطيار وائل شلتوت، مدير المطار، حيث جرى تفقد حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية، إلى جانب متابعة الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة داخل المطار ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وشملت الجولة مباني الركاب رقم (1 و2)، وصالتي السفر والوصول الدولي والداخلي، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، إضافة إلى مراجعة إجراءات الجوازات والجمارك، ومحطة الكاترينج، والأرصاد الجوية، وبرج المراقبة، ومركز المعلومات، والغرفة الأمنية المجهزة بمنظومة كاميرات المراقبة الحديثة.

كما تفقدت اللجنة أسوار المطار، ومنطقة سيور الحقائب، ومحطة الخدمات الأرضية لشركة EAS، وبوابات الدخول والخروج، مع التأكيد على انتظامية الحركة في مختلف مراحل السفر والوصول.

وأكدت اللجنة في ختام جولتها على استمرار الجهود المبذولة لرفع كفاءة التشغيل وضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للركاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال الطيران المدني.