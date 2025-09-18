كوريا الجنوبية تدعو الصين لدفع كوريا الشمالية نحو الحوار النووي

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جو هيون، اليوم الأربعاء، الصين إلى القيام بدورها لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار، مؤكدا سعي سول لتحقيق تقدم نحو نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وجاءت تصريحات جو خلال أول لقاء له مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في وقت تحاول فيه كوريا الجنوبية استعادة العلاقات بين الكوريتين واستئناف الحوار مع بيونج يانج، رغم رفض كوريا الشمالية المتكرر لمبادرات سول، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن "الوزير جو طلب دعم الصين في تشجيع كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار، بينما تسعى كوريا الجنوبية لإحراز تقدم ملموس نحو نزع السلاح النووي وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال المحادثات والتعاون".

ورد وانج بأن الصين ستواصل القيام بدور بناء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، متفقا على الحفاظ على التواصل الوثيق مع سول، وفقا للوزارة.

وتأتي المحادثات في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية لموازنة علاقاتها مع بكين وسط تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، مع الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن وطوكيو.