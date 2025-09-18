حملة طالبان لمنع الفساد الأخلاقي تمتد إلى جميع أنحاء أفغانستان

امتدت حملة طالبان "لمنع الفساد الأخلاقي"، إلى جميع أنحاء أفغانستان، إذ فقدت المزيد من الولايات إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بعدما فرض زعيم البلاد حظرا كاملا على هذه التكنولوجيا.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض حظر من هذا النوع منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس من عام 2021.

ويتسبب الأمر في حرمان المكاتب الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات العامة والمنازل من خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي).

ومع ذلك، لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول تعمل، إذ قال مسئولون، إنه يتم إيجاد بدائل "للضرورات".

وأكدت ولاية بلخ بشمال أفغانستان، أمس الأول الثلاثاء، انقطاع خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)، مع ورود تقارير عن انقطاع حاد في أجزاء أخرى من البلاد.

وقال مسئولون في شرق وشمال أفغانستان، اليوم الخميس، إن خدمة الإنترنت انقطعت في ولايات بجلان وبدخشان وقندوز وننكرهار وتخار.

وأكد صديق الله قريشي من مديرية الثقافة في ننجرهار، انقطاع الخدمة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

كما نشر مكتب حاكم قندوز، رسالة عبر مجموعة واتساب رسمية.

وأدانت منظمة دعم الإعلام الأفغاني، الحظر وأعربت عن قلقها، قائلة إن "هذا الإجراء، الصادر بأوامر من زعيم طالبان، لا يحرم ملايين المواطنين من الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا لحرية التعبير وعمل وسائل الإعلام".