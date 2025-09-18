محققو كوريا الجنوبية يسعون لاعتقال زعيمة كنيسة التوحيد في إطار التحقيق بشأن مزاعم رشاوى

قال محققون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنهم طلبوا إصدار مذكرة توقيف بحق زعيمة كنيسة التوحيد.

وجاء الإعلان بعد يوم من استجوابها بشأن مزاعم تلقي زوجة الرئيس السابق المسجون حاليا، يون سوك يول، ونائب برلماني محافظ، رشاوى من الكنيسة.

يشار إلى أن زعيمة الكنيسة، هاك جا هان "82 عاما" هي أرملة مؤسسها الكوري الجنوبي، سون ميونج مون.

ونفت هي والكنيسة، مزاعم دفع رشوة لزوجة يون، كيم كيون هي، والنائب البرلماني.

ومن جانبه، قال بارك سانج جين المحقق المتورط في القضية، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن هناك جلسة استماع مقررة في المحكمة يوم الاثنين المقبل، للبت في أمر اعتقال هان.