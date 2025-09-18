استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 6.5 إلى 12.5 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

ثبتت أسعار البصل لتتراوح بين 8 إلى 11.5 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.

ثبتت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار البامية لتترواح بين 20 إلى 46 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيهًا.

ثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 8 إلى 20 جنيهًا.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 25 إلى 35 جنيهًا.

واستقرت سعر التفاح البلدي ليتراوح بين 25 إلى 40 جنيهًا.

واستقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 16 إلى 28 جنيها.

واستقر أسعار الجوافة لتترواح بين 10 إلى 30 جنيها.

واستقر أسعار الرمان ليترواح بين 12 إلى 28 جنيها.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

استقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 20 إلى 30 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر أسعار البرقوق لتترواح بين 30 إلى 40 جنيها.

واستقرت أسعار الكمثرى لتترواح بين 20 إلى 40 جنيها.