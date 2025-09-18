«أيام الجمعة من أجل المستقبل» تطالب الحكومة الألمانية بوقف مشروعات الغاز الجديدة

قبيل يوم فعاليات عالمي من أجل مزيد من حماية المناخ والعدالة الضريبية، اتهمت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بالبيئة الحكومة الألمانية بالتقاعس عن مكافحة أزمة المناخ.

وقالت كارلا ريمتسما، العضوة في الحركة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "من بوركوم إلى بافاريا، تسعى الحكومة إلى التنقيب عن الغاز الأحفوري، وتريد بناء العشرات من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز المُلوِّث... هذه الحكومة مخمورة بالغاز".

وتُقام يوم السبت فعاليات لتعزيز حماية المناخ في حوالي 100 دولة حول العالم، بما في ذلك 70 موقعا في ألمانيا وحدها، مثل برلين وميونخ وهامبورج وكولونيا وفرانكفورت وشتوتجارت ودريسدن.

ومن بين مطالب أخرى، يدعو المتظاهرون إلى الوقف الفوري لجميع مشاريع الغاز الطبيعي الجديدة في ألمانيا، على سبيل المثال في جزيرة بوركوم شمالي البلاد. وجاء في بيان لمنظمي المظاهرات: "بينما تُدمِّر أزمة المناخ سبل العيش حول العالم، تُفاقمها الحكومة الألمانية". وأشار البيان إلى أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة ضارّ لعملية التحوّل نحو الطاقة المتجددة، ومُسرّعٌ شديد الضرر بالمناخ.

وتحت شعار "ارسموا الخطّ"، ستدعو مظاهرات يوم السبت أيضا إلى زيادة الضرائب على المليارديرات والشركات المُلوِّثة للبيئة لتمويل حماية المناخ وتحسين الخدمات العامة. وفي لندن وحدها، يتوقع مُنظّمو المظاهرات مشاركة عشرات الآلاف.

واتهمت ريمتسما الحكومة الألمانية بالتقاعس في سياسة حماية المناخ بدلا من مواصلة التحول الناجح في مجال الطاقة، وقالت: "الشائعات حول انتهاء التخلي التدريجي عن محركات الاحتراق الداخلي، وعرقلة تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي للمناخ، وتخريب التحول في مجال الطاقة، ومليارات اليورو لصالح جماعات الضغط المؤيدة للغاز: سياسات هذه الحكومة هي خيانة لمستقبلنا وأساسيات الحياة".

ويسعى الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تحقيق هدف بناء محطات طاقة تعمل بالغاز بسعة تصل إلى 20 جيجاوات بحلول عام 2030، لتكون جزءا من عملية التخلي التدريجي عن الفحم عندما تعجز مصادر الطاقة المتجددة عن تلبية الطلب على الكهرباء - على سبيل المثال، خلال فترات ما يُسمى بـ "الركود المظلم" عندما تخفت الشمس أو الرياح. وتنتقد المنظمات البيئية هذا الأمر، قائلة إنه يتجاوز الطلب بكثير. وتؤكد الحكومة الألمانية أنها لن تتراجع عن هدف ألمانيا بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045..