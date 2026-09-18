وكيل الشباب والرياضة يستمع لاحتياجات الأسر الفلسطينية خلال زيارته لمركز التنمية الشبابية

أجرى إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، الخميس، زيارة تفقدية لمركز التنمية الشبابية بمدينة الشيخ زويد، التقى خلالها بالأسر والعائلات الفلسطينية المقيمة بالمركز، لمتابعة أحوالهم والوقوف على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.

وبحسب بيان المديرية، حرص وكيل الوزارة على نقل تحيات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والتأكيد على اهتمامه الشخصي والمباشر بمتابعة أوضاعهم وتوفير جميع سبل الراحة والرعاية الكاملة لهم طوال فترة إقامتهم.

وشملت الزيارة الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة داخل المركز، وتوفير الاحتياجات الأساسية للجميع، والاستماع المباشر إلى آراء الأشقاء الفلسطينيين واحتياجاتهم للعمل على تلبيتها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكيد على أن كافة مؤسسات المحافظة تسعى إلى تقديم كل سبل الدعم والمساندة للأشقاء في بيتهم الثاني مصر.

وعبر الأشقاء الفلسطينيون عن امتنانهم وتقديرهم العميق لدفء الاستقبال ورعاية المحافظ واهتمام قيادات المحافظة الدائم، مشيدين بالجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم ولأسرهم.