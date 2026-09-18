استمرار فعاليات 100 يوم صحة في الأقصر وانتشار الفرق الطبية بالبندر وإسنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت مديرية الشؤون الصحية في الأقصر، تنفيذ فعاليات مبادرة «100 يوم صحة»، من خلال انتشار الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



وتواحدت الفرق الطبية اليوم بإدارة البندر الصحية، إلى جانب إدارة إسنا الصحية، من خلال فرق ثابتة ومتحركة، لتقديم خدمات المبادرات الصحية المختلفة للمواطنين ومتابعة احتياجاتهم الصحية.



وقدمت الفرق الطبية -وفق بيان صادر اليوم الجمعة- خدمات التوعية الصحية، مع التأكيد على أهمية الكشف المبكر والاهتمام بالصحة العامة، ضمن جهود المبادرة في توفير الخدمات الصحية للمواطنين.