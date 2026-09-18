فقدان سباح في هجوم لسمكة قرش قبالة مدينة بيرث غرب أستراليا

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن سباحا فقد اليوم الجمعة، بعد ما يشتبه أنه هجوم لسمكة قرش، قبالة ساحل مدينة بيرث غرب استراليا.

وتعرض الرجل لهجوم، على بعد حوالي 50 مترا، قبالة شاطئ سورينتو في شمال المدينة، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام استرالية، نقلا عن شهود عيان والشرطة.

وقالت ممرضة، شهدت الحادث لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد إنها رأت الرجل وهو يتعرض لهجوم عنيف، حيث إن القرش كان يقذفه هنا وهناك مثل السمكة".

وقالت شاهدة عيان أخرى لهيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية(إيه.بي.سي) إنها رأت دما في المياه في أعقاب الهجوم.

وتردد أن الرجل المفقود كان يسبح على ما يبدو مع شخص آخر، تمكن من العودة إلى الشاطئ.

وشاركت الشرطة ومروحية تابعة لها في البحث عن السباح المفقود.

وسيبقى شاطئ سورينتو، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال وسط مدينة بيرث، مغلقا أمام السباحين حتى غد السبت على الأقل، طبقا لما ذكرته منصة شارك سمارت الحكومية.

ووقع الحادث بعد أيام فقط من تعرض أحد هواة ركوب الأمواج (56 عاما) لهجوم من قبل سمكة قرش في شاطئ جلينفيلد، على بعد أكثر من 400 كيلومتر شمال مدينة بيرث. وتردد أنه فقد إحدى قدميه في الهجوم.

وسجلت أستراليا 4 هجمات مميتة لأسماك القرش حتى الآن، هذا العام، بما في ذلك اثنان قبالة الساحل الغربي.