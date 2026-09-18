اختناق 4 أشخاص في حريق مزرعة على طريق الخارجة بالوادي الجديد

ارتفعت حصيلة المصابين في حريق مزرعة لتربية الثروة الحيوانية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، إلى 4 حالات اختناق وصعوبة في التنفس، نتيجة التعرض للأدخنة الكثيفة المتصاعدة من موقع الحريق.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالات اختناق إثر اندلاع حريق بمزرعة لتربية الثروة الحيوانية، الواقعة على طريق الخارجة–أسيوط، وواصلت الحماية المدنية جهودها داخل مدينة الخارجة لمحاصرة النيران، بالتزامن مع الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق.

وشملت قائمة المصابين سعيد عبيد علي سعيد، 44 سنة، وعماد محمد صبحي، 27 سنة، وعبدالله محمد حامد، 27 سنة، وعمرو رمضان عبد الفتاح، 24 سنة، وأظهرت الفحوص الأولية معاناة المصابين الأربعة من حالات اختناق وصعوبة في التنفس، بسبب استنشاق الأدخنة الناتجة عن حريق المزرعة.

وتواصل الحماية المدنية في الوادي الجديد أعمال الإخماد والتبريد، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المزرعة، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى كميات من التبن والدريس المستخدمة أعلافًا للثروة الحيوانية، فيما استعانت الحماية المدنية بسيارات ومعدات إضافية لمواجهة النيران، لضمان السيطرة النهائية على الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية والحيوانية.