القوى الأمنية اللبنانية تفرق المتظاهرين في وسط بيروت

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عملت القوى الأمنية اللبنانية مساء اليوم الجمعة على تفريق المتظاهرين في ساحتي رياض الصلح والشهداء بواسطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، فيما رمى المتظاهرون القوى الأمنية بالحجارة.

وبدأت القوى الأمنية بتفريق المتظاهرين وسط العاصمة بيروت مساء اليوم بعد انتهاء الحريري من توجيه كلمته إلى اللبنانيين.

وشهدت ساحة رياض الصلح عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأشعل المتظاهرون بعض الأخشاب في محيط ساحة رياض الصلح وألقوا الحجارة على القوى الأمنية وقاموا بتكسير واجهات بعض المحال التجارية.

وأصيب عدد من المتظاهرين بالإغماء، فيما لا زال عدد من بينهم موجودون في ساحة الشهداء وسط العاصمة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسماع إطلاق رصاص كثيف في الهواء في هذه الاثناء، في مخيم البداوي والمنكوبين، دون معرفة الأسباب.

وقالت إن الجيش اللبناني يعمل على فتح مدخل الهرمل عند جسر العاصي وازاحة الإطارات المشتعلة ، كما يواجه المتظاهرين بإطلاق النار بالهواء بعد أن عمد عدد منهم الى رشق العناصر بالحجارة .

وشهدت ساحتا رياض الصلح والشهداء توتراً بين القوى الأمنية والمتظاهرين ويطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة.

وتتواصل التحركات الاحتجاجية وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، في معظم المناطق اللبنانية منذ مساء أمس الخميس.