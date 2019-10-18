 «المشرق للدراسات الإستراتجية»: الوضع في لبنان يعزلها عن مساعدة المجتمع الدولي لها - بوابة الشروق
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«المشرق للدراسات الإستراتجية»: الوضع في لبنان يعزلها عن مساعدة المجتمع الدولي لها


نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:39 م | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:39 م

قال الدكتور سامي نادر، أستاذ العلاقات مركز المشرق للدراسات الإستراتيجية، إن ما يحدث في لبنان يؤشر إلى وصول الوضع الاقتصادي إلى حد الخطر، خاصة مع وجود انذر باستقالة الحكومة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «العربية الحدث» ، مساء الجمعة، أنه الوضع في لبنان يعزلها عن مساعدة المتجمع الدولي لها، خاصة وأنه كان هناك فرصة وحيدة لإنفاذ الوضع الاقتصادي من خلال مساعدة المجتمع الدولي في حالة قيام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن استقالة الحكومة ستؤدي إلى ضعف فرصة حصول لبنان على مساعدة دولية مما ينذر بانهيار الاقتصاد اللبناني.

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