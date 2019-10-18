حكايات البحث عن لقمة العيش فى شارع 306 بالدقى

30 وحدة ومنفذ توفر 150 فرصة عمل مباشرة للشباب.. ورواد الشارع: المكان جيد للتنزه..

و«التنمية المحلية»: هدفنا إنشاء 150 موقعا فى 27 محافظة



«شارع 306» ليس اسما لمنطقة جديدة تبحث عنها، وإنما فكرة جديدة تحول أحلام الشباب إلى واقع؛ للتغلب على مواجهة أعباء الحياة، والقضاء على شبح البطالة التى باتت تهدد حياة كثير من الشباب.

على بعد أمتار قليلة من وزارة الزراعة، تلمح عيناك وحدات ومنافذ منسقة، بألوان مبهجة، تبيع الأطعمة، والمشروبات، والمثلجات، لزوارها بمنطقة الدقى، بمحافظة الجيزة، توفر فرص عمل وتفتح أبواب الرزق لأكثر من 150 شابا وفتاة.

«شارع 306» بمنطقة الدقى، يعد أول موقع للمشروع بمحافظة الجيزة، ويهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفذه شركة أسواق مصر إكسبرس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

«الشروق» التقت بعدد من رواد المشروع، والشباب الحاصلين على وحدات الطعام المتنقلة داخل المشروع، رصدت إقبالًا كبيرًا من الأسر على الموقع، بهدف التنزه والاستمتاع بالمكان الذى تحول إلى منطقة ترفيهية لخدمة المنطقة.

«أسعار منتجات شارع 306، بالدقى فى متناول الجميع، وكمان نظيفة وطعمها مختلف وكمان مكانه قريب من كل الناس فى الدقى»، هكذا بدأ مصطفى عباس أحد رواد المكان، حديثه عن شارع 306، موضحًا أن المشروع به العديد من المميزات التى تبحث عنها الأسر المصرية أثناء البحث عن التنزه ومن المميزات أنه مراقب بالكاميرات، ويقدم خدمات جيدة لجميع الأعمار، إلى جانب العروض التى يقدمها أصحاب الوحدات والمنافذ للزائرين.

وقال مروان محروس، موظف بالقطاع الخاص، إن المشروع من المشروعات التنموية والخدمية التى تساعد على النمو الاقتصادى، وتوفر فرص عمل للشباب، مضيفا: «المشروع مزود بمقاعد ملونة، وشاشات عرض، وأشجار مصممة، وفقًا لمعايير أوروبية بغرض الترفيه والتسليه، وهو ما يسمح بقضاء وقت ممتع».

«المكان جذب انتباهى، شكله حلو، الألوان مبهجة، ومنظم، الحركة داخل الشارع مريحة وسهلة»، هكذا بدأت ميادة حسين، إحدى رواد شارع 306، حديثها عن المكان الجديد، وتابعت: «زرت المكان بصحبة خطيبى وتنزهنا واستمتعنا بوقتنا».

وأكدت أن الأسعار فى متناول الجميع، فسعر الفطيرة 30 جنيها، وهو ما اعتبرته سعرا مناسبا جدا فى هذا المكان، وأشارت إلى أن عملية الشراء داخل «شارع 306»، سهلة ومريحة، خاصة مع استحداث خدمة «الكاش كول» الجديدة، والتى لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.

وقال محمد عبدالباسط، أحد الشباب الزائرين لشارع 306، إن المشروع الجديد جيد للغاية، ويوفر فرص عمل آمنة للشباب، بعيدًا عن مطاردات شرطة المرافق، نظرًا لتواجد أفراد أمن داخل الشارع، وتكثيف كاميرات المراقبة.

وعبر عبدالباسط عن حزنه الشديد لمعرفته المتأخرة بالمشروع، خاصة أنه كان يبحث عن فرصة مماثلة للعمل بأحد مشروعات 306.

من جهته عبر علاء سلامة، أحد مرتادى الشارع، عن سعادته بمشاهدته مشروع «شارع 306»، الذى يقدم الأطعمة والمشروبات بأسعار فى متناول الجميع، منوهًا إلى أن هناك أنواعا جديدة من الأطعمة المختلفة خاصة منتجات الشيكولاته.

وعبر شباب شارع 306 الحاصلين على وحدات ومنافذ الطعام بالمشروع، عن سعادتهم بالمشاركة فى المشروع، مؤكدين أن الشارع يمثل طوق نجاة من البطالة.

وقال أحمد السنى، شيف فطاطرى، ويعتبر واحدا من الشباب الحاصلين على وحدة طعام داخل المشروع، إنه تعرف على المشروع من أحد زملائه، وأضاف: «قررت أخوض التجربة، وأصنع لنفسى كيان، وقدمت الأوراق المطلوبة للقبول فى المشروع، وكنت ضمن الفائزين وبقى عندى مشروع كنت بحلم به».

وتابع: «تسلمت الوحدة الخاصة بى مقابل مبلغ شهرى يقدم لصندوق تحيا مصر، وتختلف القيمة باختلاف مساحة وحجم الوحدة بالمشروع، موضحًا أن الإيجار الشهرى للوحدة يتراوح ما بين 10 و 20 ألف جنيه».

وأكد أن المشروع يساعد الشباب على العمل، فنجح المشروع فى توفير ما يزيد عن 150 فرصة عمل آمنة للشباب، تتميز بالاقتصادية والحقيقية لأول مرة فى مصر.

من جهته، قال رمضان عاطف، صاحب عربة مثلجات بالمشروع، إن المكان مزود بكاميرات للمراقبة، وطفايات حريق حرصًا على سلامة الرواد والعاملين به، ومزود بمقاعد ملونة وشاشات عرض، وأشجار مصممة، وفقًا لمعايير أوروبية بغرض الترفيه والتسلية، وهو ما يسمح بالتنزه وقضاء وقت ممتع فى منطقة قريبة من كل المواطنين فى الدقى.

وتحدث عاطف، عن الخاصية الجديدة التى يتمتع بها المشروع وهى «كاش كول»، وهو عبارة عن سيستم إلكترونى يمنع التعامل النقدى داخل المشروع، حيث يدفع العميل مبلغ مالى، ويتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول برصيده، ويتم الخصم من المبلغ مع كل عملية شراء داخل المشروع، من خلال «تابلت» موزعة على الشباب بمنافذ المشروع.

وقال محمود علام، صاحب عربة مشويات، تتوسط المشروع، وهى مخصصة لبيع اللحوم والدواجن المشوية على الفحم: نقدم الوجبات للزوار بأسعار مخفضة، فسعر الوجبات تتراوح ما بين 25 و60 جنيهًا بجميع مستلزمتها.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن الموقع يضم 30 وحدة للشباب، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة، تتضمن مجالات الوحدات مشروعات الشباب فى الأطعمة، والمشروبات، والأغذية، وحرف يدوية وتراثية، وأنشطة ترفيهية، بتكلفة 4 ملايين جنيه ونصف المليون.

وأوضح قاسم، فى تصريحات، لـ«الشروق»، أن الهدف من مشروع «شارع 306»، إنشاء 150 موقعا فى 27 محافظة، كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك التجربة تدعمها الحكومة لمساعدة الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضارى، وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على العشوائية.

وتابع: «المشروع يهدف لخلق فرص عمل للشباب والمساعدة فى تقليل معدلات البطالة، حيث توفر الوزارة عبر برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية قروضا للشباب والمرأة لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر».