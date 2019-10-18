الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي دوري المرتبط للسلة

نجح فريقا كرة السلة بناديي الأهلي والزمالك، في بلوغ الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للموسم الجاري 2019-2020.
وفاز الأهلي على نظيره الطيران أمس الخميس، بنتيجة (90-63)، في إياب دور الـ16 من عمر البطولة.
وكان فريق مرتبط الأهلي تحت 18عامًا، قد هزم نظيره الطيران بنتيجة (101-54) أيضًا في إياب ثمن النهائي.
ويشار إلى أن فريقي الأهلي رجال والمرتبط، تغلبا على نظيرهما الطيران بنتيجة 69-51، 63-25 على الترتيب في إطار ذهاب دور الـ16.
كما صعد الزمالك لدور الـ8 من عمر البطولة، عقب تغلب فريق الكبار على نظيره هيئة القناة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 68-40، 70-56 على الترتيب.
وكان فريق الزمالك مرتبط تحت 18عامًا قد حقق أيضًا الفوز على نظيره هيئة القناة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 71-38، 61-30 على الترتيب.
ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق طلائع الجيش في ربع نهائي البطولة، بينما سيواجه الزمالك فريق سموحة.
يذكر أن الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط الموسم الماضي.