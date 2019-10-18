الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي دوري المرتبط للسلة

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نجح فريقا كرة السلة بناديي الأهلي والزمالك، في بلوغ الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للموسم الجاري 2019-2020.

وفاز الأهلي على نظيره الطيران أمس الخميس، بنتيجة (90-63)، في إياب دور الـ16 من عمر البطولة.

وكان فريق مرتبط الأهلي تحت 18عامًا، قد هزم نظيره الطيران بنتيجة (101-54) أيضًا في إياب ثمن النهائي.

ويشار إلى أن فريقي الأهلي رجال والمرتبط، تغلبا على نظيرهما الطيران بنتيجة 69-51، 63-25 على الترتيب في إطار ذهاب دور الـ16.

كما صعد الزمالك لدور الـ8 من عمر البطولة، عقب تغلب فريق الكبار على نظيره هيئة القناة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 68-40، 70-56 على الترتيب.

وكان فريق الزمالك مرتبط تحت 18عامًا قد حقق أيضًا الفوز على نظيره هيئة القناة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 71-38، 61-30 على الترتيب.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق طلائع الجيش في ربع نهائي البطولة، بينما سيواجه الزمالك فريق سموحة.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط الموسم الماضي.