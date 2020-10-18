الشرطة السلوفاكية تشتبك مع متظاهرين يعارضون قيود فيروس كورونا

اشتبك مئات الأشخاص مع شرطة مكافحة الشغب اليوم السبت، في أول احتجاج تشهده سلوفاكيا ضد ارتداء أقنعة الوجه ( الكمامة) الإلزامية وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء).

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل لتفريق الحشود، والتي انتهكت الحظر المفروض في أنحاء البلاد على التجمعات التي تزيد عن ستة أشخاص وتجمعوا أمام المقر الرئيسي للحكومة في العاصمة براتيسلافا.

وقالت الشرطة، التي أظهر مقطع فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متظاهرين يقومون برشق الحجارة، :إن " العديد" من الأشخاص تم احتجازهم. وقالت الخدمات الطبية إن اثنين من المتظاهرين يعانون من إصابات خفيفة.

وبعد أن كانت سلوفاكيا واحدة من أنجح الدول الأوروبية في التعامل مع الموجة الأولى من هذه الجائحة، شهدت الموجة الجديدة من كوفيد-19 ارتفاعا فيمعدلات العدوى كما هو الحال في العديد من دول القارة.

وسجلت الدولة الواقعة في شرق أوروبا والتى يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين و400 ألف نسمة 1968 حالة إصابة مؤكدة اقتربت من الرقم القياسي أمس الجمعة، و 11 حالة وفاة. وقد حظرت حكومة رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش إقامة جميع المناسبات العامة وأغلقت الحانات والمطاعم وفرضت أوامر بضرورة ارتداء أقنعة الوجه أيضا في الهواء الطلق.