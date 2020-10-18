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إيطاليا تسجل أعلى ارتفاعا لمؤشر الإصابات اليومية بكورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 6:14 م

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أعلى ارتفاعًا لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 11075، ليصل إلى مستوى 414241 حالة، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 16 أكتوبر 10010 حالات، و10925 في 17 أكتوبر.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 69 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36543 حالة.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي كذلك ارتفاعا حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 16 أكتوبر 55 حالة، وفي 17 أكتوبر 47.

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