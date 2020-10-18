المسجد النبوي يشهد المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة

شهد المسجد النبوي فجر اليوم الأحد، عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة، عبر المواعيد المجدولة وفقًا للطاقات الاستيعابية للروضة، إثر صدور الموافقة بالسماح لأداء العمرة والزيارة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والزيارة بنسبة 75٪ من إجمالي الطاقة التشغيلية، وفقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، صباح الأحد، تتعاون وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وعدد من الجهات الأمنية برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة الزوار والمصلين وفقًا لأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية، وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات و سجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان.