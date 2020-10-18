وزير الخزانة الأمريكية: إعلان السلام بين إسرائيل والإمارات إنجاز تاريخي وكبير

توجه وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوتشين، بالشكر لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على قيادتهم الحكيمة، مشيرًا إلى أن توقيع إعلان تأييد السلام بين الجانبين إنجاز تاريخي وكبير.

وأعرب خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، عن أمله في زيادة الرحلات بين البحرين وإسرائيل، مشيرًا إلى أن اليوم شهد توقيع مذكرات تفاهم فيها الكثير من العمل والأفكار بين البلدين.

ولفت إلى أن تأييد إعلان السلام خطوة هامة لاستقرار المنطقة وتحقيق الرفاهية للشعوب، قائلًا إنه سيتم التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والأمن والاقتصاد والعديد من الأمور الأخرى.