بدء السماح بأداء الصلوات في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

أدى مواطنون ومقيمون صلاة الفجر، اليوم الأحد، في المسجد الحرام بالسعودية، بعد قرار السماح بأداء الصلوات فيه لأول مرة منذ 7 أشهر.

يأتي هذا مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفت بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم إلى أن وزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، قاموا برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية.

ويشارك 4000 عامل في غسل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يوميا، وتوزيع 900 لتر معقم للأيدي يوميا عبر 300 جهاز في جميع أروقة المسجد الحرام و1000 لتر معقم للسجاد و2500 لتر معقم للأسطح.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السبت استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بدءا من اليوم الأحد طوال المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء العمرة، والتي تستمر على مدار 14 يوما. كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك من خلال أربع مراحل.