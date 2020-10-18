وكيل الشيوخ: المجلس سيكون علامة مضيئة في طريق الديمقراطية والحياة النيابية في مصر

أكد بهاء أبو شقه وكيل مجلس الشيوخ أن هذا المجلس سيكون علامة مضيئة في طريق الديمقراطية والحرية والنيابية في مصر على مر العصور.



وقال أبو شقه، في كلمته عقب إعلان فوزه في انتخاب وكيلي مجلس الشيوخ، إنه سيعمل في هذا المجلس مجردا عن كل الأهداف إلا هدف مصلحة الدولة والمواطن والدستور، معلنا عن تنازله عن كافة المستحقات المالية المترتبة على تعيينه في مجلس الشيوخ وانتخابه كوكيل للمجلس، لصندوق تحيا مصر.



وذكر أن المجلس يضم نخبة مميزة من خير رجال مصر وسيداتها في هذه المرحلة الفارقة التي نؤسس فيها لبناء دولة ديمقراطية حديثة، مؤكدا أن عمل هذا المجلس بهذه الكوكبة من أجل الوطن والمواطن والحفاظ على الدولة الوطنية.



ونوه إلى أن هذا التمثيل الجيد والرائع لكافة القوى الحزبية والفنية والصحفية والرياضة هو تأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأن إرادة المصريين في 2013 كانت تأكيدا بأن مصر تسير بخطوة ثابتة وسريعة لتحقيق الديمقراطية الصحيحة ولم تذهب إلا في طريقها الصحيح هو بناء الدولة الحديثة وترسيخ الدستور.



ووجه الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ على انتخابه كوكيل للمجلس، متمنيا أن يكون على قدر الثقة في هذا الانتخاب.



وأعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن فوز النائبين بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس بمنصبي وكيلي المجلس بالاقتراع السري المباشر في الجلسة الإجرائية الثانية للمجلس اليوم الأحد.