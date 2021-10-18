يعقد مجلس النواب اللبناني، غدا الثلاثاء، جلستين أحدهما عامة والأخرى تشريعية بمقر المجلس بقصر الأونيسكو في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري في مستهل دور الانعقاد الذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام.

وتتضمن الجلسة الإجرائية انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين للمجلس، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من الدستور والمادة ٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعقب الجلسة الإجرائية، تنعقد جلسة تشريعية لدراسة مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية.

وكانت أكثرية أعضاء اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني قد أوصت في السابع من أكتوبر الجاري بتقديم موعد الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل لتكون في السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلا من مايو مع إبقاء القانون دون تعديل باستثناء المهل الزمنية للانتخابات.