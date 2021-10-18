رئيس مجلس الشيوخ التشيكي: الرئيس غير قادر على القيام بواجباته

قال رئيس مجلس الشيوخ التشيكي اليوم الاثنين، إن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان غير قادر على أداء مهامه الرسمية بسبب مشاكل صحية وذلك نقلا عن تقرير من المستشفى الذي يعالجه.

وأضاف ميلوس فيسترسيل أن توقعات سير المرض على المدى الطويل " غير مؤكدة للغاية " بالنسبة لزيمان الذي أدخل إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى العسكري المركزي في براغ يوم 10 تشرين أول/ أكتوبر .

وقال فيسترسيل إنه وفقا للتقرير الذي تلقاه إنه " من غير المحتمل " أن يتمكن زيمان من العودة إلى العمل في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد يواجه زيمان إجراءات عزل أو قد يعفى مؤقتا من مهامه وهو إجراء لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة في مجلسي البرلمان . ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خطواته المقبلة يوم غد الثلاثاء.

وفي حين أن الرئاسة هي منصب شرفي إلى حد كبير في جمهورية التشيك، إلا أن دخول زيمان المستشفى يأتي في وقت حساس سياسيا.

وقد أدخل المستشفى بعد يوم واحد من الانتخابات التي فازت فيها المعارضة بأغلبية واضحة تبلغ 108 مقاعد من أصل 200 مقعد في مجلس النواب وهو يمثل الغرفة الصغرى بالبرلمان .

ويلعب الرئيس دورا رئيسيا في تكليف السياسي الفائز بتشكيل الحكومة.