«هالوين كيلز» يحقق رقما قياسيا لإيرادات أفلام الرعب خلال جائحة كورونا

تجاوز فيلم الرعب "هالوين كيلز" التوقعات في إيرادات شباك التذاكر بدور السينما في أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 4ر50 مليون دولار، وفقًا لتقديرات شركة "كومسكور".

ويشارك في بطولة الفيلم، الذي تولى إخراجه ديفيد جوردون جرين، كل من جامي لي كيرتس وجيمس جود وكايل ريتشاردز.

وحطم الإصدار الثاني عشر من سلسلة أفلام "هالوين" ، والذي كان من المتوقع أن يصل إجمالي إيراداته من 35 إلى 40 مليون دولار، الرقم القياسي في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لفيلم رعب تم طرحه في دور السينما خلال جائحة كوفيد-19، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز.

وكان الجزء الثاني من فيلم الرعب "مكان هادئ" أو "أكوايت بلاس 2" قد حصد 5ر47 مليون دولار في شهر أيار/مايو الماضي ليصبح حينها فيلم الرعب الأعلى تحقيقا للإيرادات خلال جائحة كورونا.