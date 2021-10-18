برلمانية: 30% من النساء في مصر يتعرض للضرب المبرح من أزواجهن

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الانتهاء من تعديلات مشروع قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، مؤكدة أنه يتزامن مع خطة تعزيز مكانة المرأة، مؤكدة أن 30% من النساء في مصر يتعرض للضرب المبرح من أزواجهن.

وأضافت النائبة أمل سلامة، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن تعديلات قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات تهدف إلى المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن الغرض من القانون ليس إدخال أحد الزوجين إلى السجن ولكن الغرض منع الضرب بين الأزواج وهذا التصرف الذي يسبب إيذاء للأسرة كلها.

وتابعت أن هناك 60 نائبًا وقعوا على مشروع القانون الخاص بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، مؤكدة أن العقوبة تشمل الضرب المبرح والإصابات الكبيرة سواء جروح أو كسور ما يسبب الانقطاع عن العمل 20 يوما، وليس مجرد الشجار العادي.