السيطرة على حريق شقة سكنية بسبب ماس كهربائي في العمرانية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، دون وقوع إصابات.

وبينت التحريات أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.