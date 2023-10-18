بريطانيا تحث إسرائيل على إعادة إمدادات المياه إلى غزة

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حثت بريطانيا، إسرائيل على إعادة إمدادات المياه إلى غزة فيما يرفض "داونينج ستريت"، مقر الحكومة، قول ما إذا كانت حليفتها إسرائيل تمتثل للقانون الدولي خلال فرضها الحصار.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن المياه مسألة رئيسية في جهود المملكة المتحدة "للتخفيف من القضايا الإنسانية التي تتجلى تدريجيا" وتواجه الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر المسئول أن المحادثات متواصلة مع إسرائيل حيث "تهتم (المملكة المتحدة) برؤية إعادة إمدادات المياه" بينما يتم منع دخول الوقود والغذاء والدواء أيضا إلى قطاع غزة.

ويتهم منتقدو هجمات حركة "حماس" ضد إسرائيل، البلاد بفرض "عقاب جماعي" على المدنيين على خلفية جريمة حرب محتملة.

وبينما تعلن المملكة المتحدة بصورة راسخة دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد "حماس"، رفض وزير الخارجية جيمس كليفرلي قول ما إذا كانت البلاد تفي بالتزاماتها القانونية.

ورفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء مرارا قول ما إذا كان "داونينج ستريت" واثق من إن إسرائيل تتصرف في إطار القانون الدولي.