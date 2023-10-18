 جلال يرفع درجة الاستعداد في الإسماعيلي استعدادا لفاركو - بوابة الشروق
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جلال يرفع درجة الاستعداد في الإسماعيلي استعدادا لفاركو

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 8:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 8:04 م

رفع الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، درجة الاستعداد بين اللاعبين للتحضير لمواجهة فاركو التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز، المحدد موعدها السابعة مساء الأحد المقبل بإستاد الإسماعيلية .

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، قد أشرف على المران المسائي اليوم، واستغرق مدته 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية، وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع أعضاء الفريق الكبار والصاعدين بمستوى جيد.

تجدر الإشارة إلي أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي، لازالت تضم الحارس أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومي والتأهيل صالح جمعة.


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