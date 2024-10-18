تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وفي إطار فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، تواصلت الليالي الفنية في أبهى صورها.

شهد مساء الخميس 17 أكتوبر إقامة أربعة حفلات على مسارح النافورة والجمهورية ومعهد الموسيقى العربية ومسرح الساحة الخارجية، تميزت جميعها بالأصالة وعبق التراث العربي في الكلمات والألحان الخالدة.

على مسرح النافورة، تألقت الفنانة ريهام عبد الحكيم بمجموعة من الأغاني الطربية الأصيلة، بالإضافة إلى مختارات من أعمالها الخاصة التي تحمل طابعًا خاصًا ومتفردًا، منها: "ميدلي بليغ، هي الحياة، ابعد يا حب، دارت الأيام، عيون القلب، وحياتي عندك، على صوتك، خاتم سليمان، أنت عمري، الأطلال، فيها حاجة حلوة، ع اللي جرى"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير.

وسبقها فاصل موسيقي من روائع الموجي، تخلله عزف منفرد على الكمان للفنان محمد ظهير لموسيقى "رسالة من تحت الماء"، إلى جانب مشاركة غنائية مميزة لنجوم الأوبرا، وهم فرح الموجي، أحمد محسن، حنان عصام، وحسام حسني، الذين قدموا روائع الموسيقار محمد الموجي، الذي يعد أحد أهم أعلام الموسيقى العربية، ومنها "صافيني مرة، الحلوة داير شباكها، ياما القمر ع الباب، يهديك يرضيك، بيت العز، اكدب عليك، والنبي لنكيد العزال، أحبك" وموسيقى "موجيات".

واحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً مميزًا لفرقة "مقام" الفلسطينية، التي قدمت عرضًا موسيقيًا غنائيًا يجسد التراث العربي والفلسطيني. حيث قدمت الفرقة أعمالًا وطنية وتراثية، منها: "سماعي وطني، موسيقى خطوة حبيبي - فرح، دار يادار، على الله تعود، عندك بحرية، ميدلي تراثي، ميدلي فيروز، هالأسمر اللون، ياما مواويل الهوى، لبيروت، حلوة بلادي السمرا، احلف بسماها وبترابها"، والتي نالت إعجاب الجمهور الذي استمتع بالأنغام التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة، ومن أداء "رؤوف البلبيسي، ليندا مهدي، وانس النجار قيادة وبيانو، إياد أبو ليلة مؤسس الفرقة درامز، عبد الرحمن الشرافي قانون، سامح أبو ليلة إيقاع، فاتن عبد المالك كونتر باص".

أما مسرح الجمهورية، فقد أبدعت الفنانة السورية بتول بني في تقديم العديد من أغانى التراث الحلبي، إلى جانب مجموعة من أجمل الأعمال الطربية، منها: "ميدلي تراث حلبي، مش عوايدك، لو سألوك، أمل حياتي"، بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر. قبلها، شهد المسرح فقرة غنائية أبدع فيها نجوم الأوبرا إسراء عصام، مؤمن خليل، مصطفى النجدي، محمود عبد الحميد، ونهاد فتحي، بباقة من أعمال رموز الكلمة والنغم، منها: "العيون السود، اشكي لمين، عدوية، موعود، ألف ليلة وليلة، مانحرمش العمر منك، لا مش أنا اللي أبكي"، في رحلة فنية مفعمة بالأحاسيس.

وفي الساحة الخارجية لدار الأوبرا المصرية، قدم مركز تنمية المواهب فقرات غنائية مميزة في السابعة مساءً، تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، حيث أضفى شباب المواهب لمسة إبداعية على الأمسية، لاقت استحسان الحاضرين.

كما تواصلت مسابقة عبده داغر للارتجال في العزف على آلات التخت العربي في الواحدة ظهرًا، حيث تنافس المشاركون بإبداعاتهم، مقدمين عروضًا مميزة جسدت عمق التراث الموسيقي العربي.