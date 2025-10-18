إجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج خلال 48 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، إجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد خلف عفيفي، مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج استضاف فريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور إيهاب سيفين، استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام بالقاهرة.

ولفت إلى إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية؛ لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، قال الدكتور محمد خالد، مدير مستشفى الهلال، إن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى (478 حالة) منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرًا إلى أن إجراء تلك العمليات جاء بمساعدة الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.