 أمير الكويت لرئيس الوزراء المعتذر: اعتذارك يؤسفنا وأنت أكبر من الكرسي - بوابة الشروق
الإثنين 18 نوفمبر 2019 3:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

أمير الكويت لرئيس الوزراء المعتذر: اعتذارك يؤسفنا وأنت أكبر من الكرسي

الشيخ صباح مبارك
الشيخ صباح مبارك
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 3:41 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 3:41 م

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء المعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال أمير الكويت - في اللقاء الذي عقد بقصر بيان اليوم الاثنين - "يؤسفنا اعتذارك عن تشكيل الحكومة، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء..أنت جابر المبارك الذي نجله ونحترمه.. بارك الله فيك ..ودع الأمور تتكشف وتظهر الحقيقة ويرى الجميع ما قمت به وتحملته .. جزاك الله خيرا".

يذكر أن الشيخ جابرالمبارك الحمد الصباح كان قد اعتذر في وقت سابق اليوم عن تكليفه من قبل أمير الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك