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قال أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، أن فوز منتخب مصر على منتخب توجو، أعاد الثقة للجميع.

وأضاف كوكا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" "كنا بنموت نفسنا في الملعب، وأسعى لمساعدة زملائي دائما وليس إحراز الأهداف فقط".

وتابع "مهمتي كرأس حربة مساعدة زملائي في الملعب، وهدفنا الأول في كل مباراة النتيجة ثم الأداء".



واختتم كوكا حديثه "صلاح والنني بخير ونتنمى عودتهما سريعا إلى الملاعب وتعافيهما من كورونا".

وفاز منتخب مصر على توجو أمس، الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.