رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال التطوير بالمستشفى الرئيسي

‏توجه عماد عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، إلى المستشفى الرئيسي بالجامعة؛ لمتابعة أعمال التطوير لرفع كفاءة قسم الصدر بالمستشفى، بحضور الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور ‏محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي.



وقال رئيس جامعة طنطا في بيان له، اليوم، إن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لما يتم تنفيذه من أعمال التطوير والإحلال والتجديد الشامل التي يجرى تنفيذها بالمستشفيات الجامعية، وكذلك متابعة ما تم تنفيذه من أعمال والوقوف على نسب التنفيذ الفعلي، استمرارا لتقديم الخدمات العلاجية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية للمرضي.



وكان الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعلن منذ أيام قليلة، تجهيز قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي ليصبح مركز جامعي متخصص في علاج وأبحاث الكورونا بمشاركة نخبة من أساتذة طب طنطا مع توفير جميع الأدوية الحديثة لعلاج كورونا، إلى جانب إجراء الدراسات والأبحاث العلمية بما يعكس خبرة الفريق الطبي المشارك من أساتذة طب طنطا فى التعامل مع الحالات المختلفة لمرضى كورونا.