العراق: القوات الأمريكية المتبقية في البلاد بعد خفض أعدادها غير قتالية

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، مشيرًا إلى أن القوات المتبقية غير قتالية، واصفًا الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد أمس بأنه هجوم على الحكومة والشعب.



وأضاف حسين -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- "عقدنا اجتماعًا مهمًا مع السفير الأمريكي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي"، موضحًا أن الحوار أشار إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق وأكدنا على جدولة الانسحاب.



وأوضح أن هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الأمريكي بشأن تخفيض قواتها في العراق، لافتًا إلى أن القوات المتبقية الأمريكية في العراق غير قتالية.



وأشار إلى أن قوات التحالف جاءت بناءً على طلب من الحكومة العراقية، منوهًا بأن العمل المستقبلي مع الجانب الأمريكي مستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية.



ووصف وزير الخارجية العراقي الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة بغداد أمس الثلاثاء، بأنه اعتداء سافر على الخضراء ويعد هجومًا على الحكومة والشعب.