قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرأة المصرية لديها من القوة والصمود ما يمكنها من رعاية أطفالها حتى لو كانت وحدها، مشيرة إلى أن المرأة المعيلة لها كل الاحترام والمساندة من الوزارة.

وأضافت القباج، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تقدم الدعم للمرأة المعيلة بدءًا من الدعم النقدي عن طريق برنامج «مستورة» تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي، أو المشروعات متناهية الصغر.

وأكدت أن الوزارة تولي المرأة المعيلة من ذوي الإعاقة أهمية خاصة، فضلًا عن توفير دروس محو أمية وتوعية لهم، قائلة إن «المرأة الناجحة والسعيدة تورث السعادة لأطفالها».

وعن مبادرة «حياة كريمة»، أوضحت وزيرة التضامن أنها برنامج رئاسي تم إطلاقه مطلع عام 2019؛ لخدمة أفقر القرى، وفقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفتت إلى الانتهاء من المرحلة الأولى، التي شملت 143 قرية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية، من خلال تدخلات خاصة بسكن كريم وتركيب أسقف ووصلات صرف، إضافة إلى قوافل طبية وإنشاء حضانات وتجديد وحدات اجتماعية.