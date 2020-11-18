غادة والي: سترتفع نسب البطالة والفقر في العالم بسبب كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنه من المنتظر ارتفاع نسب البطالة والفقر في العالم أجمع، بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية ملفات مكافحة الإرهاب، والفساد، والمخدرات.

وأضافت «والي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، «قلقون من موضوع الإتجار في البشر، وخصوصًا بعد أزمة كورونا»، موضحة أن عصابات الجريمة المنظمة تنشط مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وأوضحت أن هناك ارتباطًا وثيقًا ما بين أموال عصابات الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية، مضيفة أنه في إبريل 2021 سيكون هناك لأول مرة جمعية عامة مخصصة لمكافحة الفساد حول العالم.

وكشفت أن مصر تستقبل في أواخر ديسمبر من عام 2021 المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، متابعة: «مؤتمر مهم جدا وتشارك فيه كل دول العالم».

وأكدت أن ملفات مثل غسيل الأموال والإتجار في الحياة البرية الممنوع الإتجار فيها، تتطلب تعاونًا دوليًا، معقبة: «لا بد أن يكون هناك تعاونًا إقليميًا أو دوليًا في جميع الملفات، من حيث تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتوافق التشريعات».

واحتفلت الصحف النمساوية، بالدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، باعتبارها أول امرأة تترأس وكالة الأمم المتحدة في فيينا، والتي تعد المقر الرسمي الثالث للأمم المتحدة بجوار نيويورك وجنيف.