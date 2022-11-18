وزير داخلية النمسا يرفض توسيع منطقة شنجن في ظل أزمة الهجرة الراهنة

أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، اليوم، رفضه توسيع منطقة شنجن بسبب أرقام الهجرة الحالية المرتفعة وغياب حماية الحدود.

وقال وزير الداخلية في تصريحات له اليوم الجمعة، إن هناك مائة ألف مهاجر جديد في النمسا هذا العام، لافتا إلى صعوبة قبول إلغاء الضوابط الحدودية في الظروف الراهنة.

وشدد وزير الداخلية على أن الصراعات والأزمات الدولية الحالية تجعل من الخطأ التخلي عن الضوابط الحدودية، حيث تشدد المزيد والمزيد من البلدان على مراقبة الحدود الوطنية وفي مقدمتها النمسا وألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك والدنمارك والسويد والنرويج.

ولفت وزير الداخلية إلى عقد اجتماع مشترك لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث ستتم مناقشة الهجرة في غرب البلقان، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك اجتماع آخر في بداية شهر ديسمبر المقبل لمناقشة نفس القضية.