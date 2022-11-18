وزيرة الداخلية الألمانية تزور تركيا الاثنين المقبل

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، التوجه إلى تركيا يوم الاثنين المقبل لإجراء محادثات حول الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة إنه تم التخطيط لإجراء مشاورات مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مضيفا أنه من المقرر - من بين أمور أخرى - مناقشة التعاون الألماني-التركي في مكافحة الإرهاب.

وأسفر انفجار في شارع الاستقلال التجاري المزدحم في إسطنبول عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين يوم الأحد الماضي.

ووفقا للمتحدث، فإن التعاون في سياسة الهجرة سيُجرى مناقشته أيضا خلال زيارة فيزر.

وزاد عدد طالبي اللجوء القادمين إلى ألمانيا مرة أخرى مؤخرا، من بينهم أشخاص أقاموا سابقا في تركيا. ويعيش في تركيا حاليا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري.

وبحسب البيانات، ستزور فيزر أيضا ضريح مؤسس الدولة كمال أتاتورك.