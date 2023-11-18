مسئول فلسطيني يرد على النفي الإسرائيلي لإخلاء الشفاء: حددوا مدة ساعة والوضع كارثي

نفى مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي التي قال فيها إنه لم يطلب إخلاء مجمع الشفاء الطبي، وإن إدارة المستشفى هي من طلبت الإخلاء طوعاً.

وقال زقوت، لوكالة أنباء العالم العربي، إن المستشفى تلقى اتصالاً من جيش الاحتلال الذي حدد مدة ساعة للمرضى والأطباء والنازحين للخروج من المستشفى، مشيراً إلى أن "الوضع كارثي حيث اضطر المرضى للمغادرة سيراً على الأقدام في ظروف مأساوية".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، قد زعم أنهم لم يطلبوا إجلاء المرضى أو الطواقم الطبية من مستشفى الشفاء في غزة، مدعياً أن الحديث يجري عن نازحين كانوا يقيمون بالمستشفى، وطلبوا مغادرتها من خلال مدير المستشفى.

وفي وقت سابق، أفاد تلفزيون فلسطين بأن جيش الاحتلال أخرج كل النازحين والجرحى والمرضى من مجمع الشفاء، وبقي حوالي 125 جريحاً و5 من أفراد الكادر الطبي فقط، سيتم إخراجهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة.