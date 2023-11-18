الخارجية الفلسطينية عن مجزرة مدرسة الفاخورة: استخفاف إسرائيلي بالمجتمع الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرا.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن مجزرة الفاخورة دليل جديد يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين بهدف تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من أي وجود فلسطيني.

وأضافت: «دولة الاحتلال بهذه المجرزة التي استهدفت مدرسة تابعة للاونروا توجه إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، وتستخف بجميع المطالبات الدولية غير المؤثرة التي تدعو لحماية المدنيين».

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، جراء مجزرة إسرائيلية في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمالي غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، عشرات الجثث فوق بعضها في المدرسة، فيما شوهد بعض النازحين وهم يبحثون عن جثامين ذويهم.