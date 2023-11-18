نتينياهو يتحمل شخصيا إفشال هذه الصفقة التي كادت تتم الثلاثاء الماضي برعاية وجهود دولتي مصر وقطر

علق المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي جاءت في مؤتمر مجلس الحرب الإسرائيلية، اليوم، مؤكدا أن «نتينياهو» كذب في 4 نقاط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن أول نقطة تتعلق بالصفقة الخاصة بتبادل الأسرى، علما بأن نتينياهو يتحمل شخصيا إفشال هذه الصفقة التي كادت تتم الثلاثاء الماضي برعاية وجهود دولتي مصر وقطر.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ماطل في اللحظات الأخيرة، منوها بأنه كذب في أعداد القتلى من جانبهم، وكذا فيما يتعلق بتقدم قواته داخل قطاع غزة. وشدد على أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتراجع، هذا بالإضافة إلى كذب فيما يخص تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية، مشددا على أن يخدع المجتمع الإسرائيلي، وهو غير معني بعقد أي صفقة للأسرى بين الجانبين، لأنه يريد إطالة أمد المعركة.

وتابع: «رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك تماما أن أي صفقة ستفقده منصبه ووجوده بسدة الحكم في تل أبيب، وربما تلاحقه جرائم أخرى وجيشه سيدفع ثمن الفشل الكبير يوم 7 أكتوبر».

وأكد أنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى بالقوة، ولا جوا ولا بحرا ولا بالعملية البرية فلن يحصد الاحتلال إلا الخيبة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال عندما أشاع بأن مستشفى الشفاء مركز للمقاومة، في حين أن المقاومة تجنب هذه الأماكن.

وحول التلويح أو التهديد باغتيال وتصفية قيادات حماس الموجودة في الدوحة على يد دولة الاحتلال، علق: «هذه التهديدات لا يرمش لها جفن ولا نخاف منها، ولن تثنينا أو تدفعنا للتراجع عن مسئوليتنا، ولكنها تشير إلى فشل الاحتلال في تحقيق أي إنجاز على الأرض في غزة».

وتابع: «احتلال فاشل عاجز عن الوصول لأي من قادتنا العسكريين أو السياسيين في القطاع ومن ثم يطلق تهديداته هذه التي لا تخيفنا».