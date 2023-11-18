حسام حسن: فيتوريا السبب في أزمة ثلاثي المنتخب

تحدث حسام حسن قائد ومهاجم منتخب مصر السابق، عن أزمة ثلاثي الفراعنة إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، وقرار روي فيتوريا المدير الفني باستبعادهم.

وكان فيتوريا قرر استبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات بسبب استيائهم من قراره بعدم إشراكهم خلال مباراة جيبوتي.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية: "دعونا نتفق أن اللاعبين الثلاثة أخطأوا، ومن الواجب احترام قرار المدير الفني، ولكن فيتوريا السبب في هذه الأزمة، لأنه أصر في البداية على ضم لاعبين لم يلتزموا مع ناديهم، وهما أحمد فتوح محمد صبحي، رغم أنه لا يوجد سبب لهذا الاستدعاء".

وتابع:" النقطة الثانية أن فيتوريا تعامل مع مباراة جيبوتي بشكل خاطئ.. المنافس ضعيف للغاية، وكان يجب منح الفرصة للاعبين الثلاثة، ولا أفهم لماذا استكمل محمد صلاح مثلا المباراة حتى النهاية؟".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة، سجل محمد صلاح أربعة أهداف، فيما سجل مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه هدفًا لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر، منتخب سيراليون غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء الأحد، في ليبيريا لعدم صلاحية ملاعب سيراليون لاستضافة مباريات على أرضها حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.